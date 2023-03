Danske iværksættere skal kæmpe langt hårdere om investeringerne end for bare et år siden. Alligevel tager Leagues udfordringen op med drømme om at revolutionere gaming

Mathias Horn (t.v.) og Simon Espersen (t.h.) vil skabe en Uefa-inspireret platform, der skal gøre det let at lave en liga for gamere i hele Europa. Det savnede de selv i deres opvækst. Foto: Thomas Nielsen Foto: © Thomas Nielsen