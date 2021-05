Bliv endnu skarpere strategisk - her er smv-ledernes bedste strategitip

Hav fokus på digitalisering og tag den grønne omstilling alvorligt. Det er nogle af de råd, smv-lederne i Pro Selvstændigs smv-lederpanel råder andre smv’er til at have fokus på, når strategien for virksomheden skal trimmes

Pro selvstændig Eksklusivt for kunder