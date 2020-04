SMVdanmark vil hæve grænsen for hjælpepakke til selvstændige: “Der er ingen faglig begrundelse for, at selvstændige, der har 11 ansatte, skal stilles dårligere end dem, der har 10”

Skal du gøre brug af statens hjælpepakke til selvstændige, må du maks. have 10 ansatte. SMVdanmark opfordrer til, at grænsen hæves til 50 ansatte

Statens hjælpepakke til selvstændige gælder virksomheder med under 10 ansatte. Så er man i princippet stillet på lige fod med Novo Nordisk og Lego i forhold til statens hjælp, hvis man har 11 eller 25 ansatte?

Ja, lyder det i et skriftligt svar fra Erhvervsministeriet, og det ærgrer vicedirektør i SMVdanmark, Jakob Brandt, der gerne så, at loftet blev hævet fra 10 til 50 ansatte.

FAKTA Statens hjælpepakke til selvstændige Hjælpepakken er for selvstændige, der: Har maks. har 10 fuldtidsansatte

Forventer at tabe få et omsætningstab på min. 30 pct. pga. coronavirus

Ejer mindst 25 pct. af virksomheden og selv arbejder i virksomheden

Har virksomheden CVR-registreret og ejere CPR-registrerede

Har virksomheden indregistreret senest 1. februar 2020 Hvad består den af? 75 pct. af det forventede omsætningstab i coronaperioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår, dog maks. 23.000 kr. pr. måned

De 23.000 kr. er pr. CPR-nummer, hvor der er flere ejere.

Arbejder du som selvstændig sammen med din ægtefælle, vil loftet på 23.000 kr. hæves til det dobbelte, altså 46.000 kr.

“Der er ingen faglig begrundelse for, at selvstændige, der har 11 ansatte, skal stilles dårligere end dem, der har 10. Og når man kigger på det, er der sådan set ikke nogen hjælpepakker for gruppen af mellemstore virksomheder. Derfor synes vi, at man skulle sætte loftet op til 50,” siger han.

Jakob Brandt begrunder opfordringen med, at konkursrisikoen er den samme for virksomheder med 10 ansatte som 20 ansatte, hvis krisen varer otte uger, ifølge en undersøgelse fra SMVdanmark. Derefter falder konkursrisikoen jo tættere en virksomhed kommer på at have 50 ansatte.

“Vi så gerne, at den kom helt op til 50, men har en forståelse for, at hvis man lagde den op på 20. Så ville man få betydeligt flere virksomheder med,” siger Jacob Brandt.

Ingen kompensation til arbejdende ejerledere

Erhversministeriet oplyser i et skriftligt svar til Børsen:

“Det er korrekt, at ordningen for selvstændige er rettet mod mindre selvstændige virksomhedsejere og målrettet dem med en personlig indkomst på mindre end 800.000 kr. i 2020. Har man mere end 10 ansatte kan man gøre bruge af lønkompensationsordningen for ens ansatte samt ordningen for kompensation for faste udgifter, såfremt man lever op til betingelserne for adgang til disse ordninger,” lyder det.

Erhversministeriet henviser til kompensationsordningerne. Dem kan de mellemstore virksomheder vel godt bruge?

“Jo, men det er jo kun for ens ansatte og for faste udgifter,” siger Jacob Brandt og peger på, at ejerledere med over 10 ansatte kun kan få lønkompensation, hvis de ikke selv arbejder.

“ (...) vi ved godt, at det er hårdt, og vi ved godt, at det bliver hårdt. Og vi kommer ikke til at kunne redde alle erhvervsminister Simon Kollerup (S)

“Og en virksomhed i krisetid, hvor direktøren ikke laver noget, det er en lukket virksomhed. Man kan ikke sende direktøren hjem, når man er i en overlevelseskrise,” siger han.

SMVdanmark så derfor også gerne, at direktører også kunne indgå i lønkompensationsordningen og fortsætte med at arbejde. Dette var ikke en del af den justering, der blev lavet af trepartsaftalen tirsdag.

Minister: Vi kan ikke redde alle

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) oplyser i et skriftligt svar, at regeringens tiltag skal understøtte, at erhvervslivet kommer gennem krisen med “så få skrammer som muligt.”

“Som det er nævnt flere gange, vil regeringen tage de nødvendige skridt for, at vi kommer så godt igennem denne krise som muligt. Hvis det viser sig nødvendigt med flere tiltag, er regeringen ikke afvisende over for det,” lyder det i et mailsvar.

Han understreger dog også, at ikke alle kan reddes.

“Det er vores hovedfokus at få det trecifrede milliardbeløb, der er afsat i hjælpepakker, til at komme ud at virke og holde hånden under både lønmodtagere og virksomheder i den kommende tid. Og vi ved godt, at det er hårdt, og vi ved godt, at det bliver hårdt. Og vi kommer ikke til at kunne redde alle. Det synes jeg, vi skal være ærlige omkring.”