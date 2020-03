Mikrobryggeri var klar til eksport, men så ramte covid-19: Øl er noget vi nyder online

Det lille bryggeri People Like Us er klar til at gennemføre den første ølsmagning online. Mindst 60 ølentusiaster sidder lørdag klar med deres øl foran skærmen for en fælles smagsoplevelse – hver for sig

Strategien var klar: Året 2020 skulle være året, hvor Amagerbryggeriet People Like Us skulle i gang med eksport. Øllet var produceret. Det var bare at trykke "go" for planerne. Men så ramte covid-1...