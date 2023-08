Ivan Hansen og Hans Henrik Sørensen så en gylden mulighed, da de fik lov at relancere Finn Juhls klassiske møbler, som går sin sejrsgang verden over. Makkerskabet har i dag holdt mere end 30 år, og selv siger de, at de kun har været uvenner en halv dag

Finn Juhls møbeldesign var stort set gået ud af produktion, da Hans Henrik Sørensen og Ivan Hansen fik mulighed for at genoplive de mest populære design. I dag producerer de 50 forskellige modeller. Foto: Andreas Vinther