Kunder og investorer vælter ind, men virksomheden afviser dem: “Vi kan sikkert sælge flere anlæg allerede nu. Men det vil vi ikke”

Roskilde-virksomheden Aquagreen står bag et produkt, der kan gøre godt for klima og miljø i rigtig mange brancher. Både kunder og investorer står i kø. Men virksomheden siger nej. For succesen videre kræver hård prioritering nu i den lille virksomhed

