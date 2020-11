Konsulentvirksomhed med firedages arbejdsuge og intet kontor: “Fra et ledersynspunkt kan det være svært at have en god føling med, om man har god kontakt med alle”

I konsulentvirksomheden Pharma IT kan medarbejderne tage en fire dages arbejdsuge, hvis de har lyst. Samtidig har virksomheden intet kontor til sine 60 ansatte. Men der går ikke en dag, hvor partner Charlotte Bech Fribert ikke har mindst to-tre medarbejdere i røret

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Hos Pharma IT kan alle medarbejdere tage en fire dages arbejdsuge, hvis de har lyst. Pharma IT er en konsulentvirksomhed, der tilbyder it-konsulenter med viden inden for udvikling af nye lægemidler...