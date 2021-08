Klumme: Truer momslånet? Sådan får du penge til at betale tilbage

1. november skal mange virksomheder betale momslån tilbage. Og flere banker har peget på, at det kan medføre konkurser, og derfor er det foreslået, at fristen igen udskydes, eller at der laves en afdragsordning.

Hvis din virksomhed skal betale et momslån tilbage, og du ikke har en overfyldt pengetank, så vil jeg her komme med nogle tip til at få dig godt igennem. Det er tip, som i øvrigt er gode, når det handler om at sikre, at der kommer penge på kontoen – det er kort sagt god likviditetsstyring.

Få overblik

Det er en stor mundfuld at betale moms for flere perioder på én gang, uanset om man betaler moms hver måned, hvert kvartal eller halvår.

De, der især har problemet, er de virksomheder, der har haft kraftig omsætningsnedgang, men stadig har haft store udgifter, f.eks. mange restauranter og kulturerhverv. I de brancher lunede momslånet, fordi det gav luft på bankkontoen. Men nu skal der betales ved kasse 1.

Skat er ikke sådan at spøge med. Hvis ikke man betaler til tiden, bliver man sendt til gældsinddrivelse med det samme.

“ Skat er ikke sådan at spøge med

Derfor: Start med at tjekke, hvad du skylder i momslån. Hvis du ikke kan huske det, og det ikke står tydeligt i dit regnskab, så står det på virksomhedens side hos Skat. Derefter, tjek saldoen i din bank, dine tilgodehavende hos kunder samt hvad du skylder til kreditorer.

Så har du overblik og er klar til at konfrontere momslånet.

Derudover har jeg følgende fire råd til at få styr på momslånet:

1) Spar op hos Skat

Ligesom i en husholdning er det nemmere at finde mange små beløb over tid end at finde et stort beløb på én gang. Nogle virksomheder har en momskonto i banken, hvor de indsætter momsbeløbet, når en kunde betaler. Men det er nemt at komme til at hæve lidt derfra, hvis månedens økonomi er stram.

Derfor anbefaler jeg at flytte opsparingen helt uden for synsfeltet, og det perfekte sted er hos Skat. Du kan nemlig indbetale penge forud på skattekontoen, du skal bare huske at hæve beløbsgrænsen, ellers får du pengene tilbage fra Skat med det samme.

Hvis dit momslån er 60.000 kr., kan du f.eks. indsætte 20.000 kr. hver måned frem til 1. november, og så skal du “bare” betale en normal momsafregning dér.

Pointen er, at når du først indbetaler til Skat, så står pengene ikke i banken og frister, og det vil ikke føles som en kæmpe byrde at afregne til november.

Som en bonus undgår du negative renter i banken.

2) Styrk arbejdskapitalen

Arbejdskapitalen er forskellen mellem det man skylder til kreditorer, og det man har til gode hos kunder, samt ens lager. Der er mange muligheder her.

Hvis f.eks. alle dine kunder i fremtiden betaler en måned tidligere end de gør nu, så har du en hel måneds ekstra omsætning i banken. Så overvej at stramme din betalingsfrist.

Factoring, eller fakturabelåning, er ikke så udbredt i Danmark, men tag en snak med din bank om hvorvidt det er en mulighed. Med factoring får du det meste af fakturabeløbet udbetalt af banken lige efter, at du sender en faktura. Det koster typisk et par procent af omsætningen, men hvis du “sparer” problemer med Skat, så er det måske det værd.

Tal også med dine leverandører og se, om du kan få længere betalingsfrist. Det kan måske lade sig gøre, hvis de er interesserede i at beholde dig som kunde. Der kan være rigtig meget elastik i regningsbetaling.

Hvis du indkøber og sælger varer, så kig på lageret og bring det ned, så du kun har det, der er allermest nødvendigt. Det frigør også penge. Vær ærlig over for dig selv og køb kun de varer hjem, der virkelig er efterspørgsel efter.

3) Gør det nemt at betale

De fleste kunder betaler ikke for sent af ond vilje, men de glemmer blot at betale eller bliver bremset, fordi det er besværligt.

Hos Billy har vi statistik på den gennemsnitlige betalingstid. Vores kunder får pengene 75 pct. hurtigere, hvis deres kunde kan betale med Mobilepay, end hvis de kun kan betale med kreditkort eller bankoverførsel. Dvs. hvis dine kunder normalt betaler efter 30 dage, og du omsætter 100.000 om måneden, så vil du med 75 procent hurtigere betaling have 75.000 mere i banken til hver en tid – i gennemsnit.

Det er i dag nemt og billigt at få moderne betalingsmuligheder på fakturaen, så overvej, om du skal den vej.

4) Spørg andre smv-ledere

Ræk ud til dit netværk, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere momslånet. Der er en del gode fora, f.eks. IVN på Facebook, hvor iværksættere deler viden, og min erfaring er, at der altid står nogen klar til at svare på spørgsmål om økonomi og Skat.

Og hvis du selv har dit på det tørre, så prik din selvstændige ven på skulderen og hør om der er styr på momslånet – og bed ham eller hende læse denne artikel.

Det værste, du kan gøre, er at tage et kortfristet “nemt” lån og dække en momsbetaling med det. Simpelthen fordi den slags lån typisk er med personlig hæftelse, så hvis firmaet går ned, så skylder du stadig pengene.

Forbered dig nu og vær klar til tilbagebetaling af momslånet 1. november. Selv hvis politikerne måske igen udskyder fristen, vil det være fedt at få ud af verden, ikke?