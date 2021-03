Klumme: Sæt dig i førersædet og styr din virksomhed sikkert gennem coronakrisen

Der er gået et år, siden Danmark lukkede ned, og Gitte Boesen omlagde sin forretning med hold- og enetræning i sit studio i Aarup vest for Odense til onlinetræning på Facebook tre gange dagligt. Men i dag ser fynboens firma markant anderledes ud.

“I forsommeren begyndte jeg at få rigtig mange henvendelser fra kvinder, der havde rigtigt svært ved at håndtere spisningen under corona. Mange sagde: “Hvordan skal jeg styre det? Kiloene kommer bare på, selvom jeg motionerer,” fortæller Gitte Boesen, der har uddannet sig til vægttabsmentor og vanecoach.

Hun indså, at den usikkerhed og de katastrofetanker, som coronakrisen førte med sig, betød, at mange kvinder tyede til køleskabet, og at der var behov for noget andet end træning. Så hun skiftede fokus, og nu består 90 pct. af hendes forretning af online terapiforløb til kvinder i hele landet, der kæmper med overspisning.

Hun er en af de mange selvstændige, hvis forretningsgrundlag blev vendt op og ned, da Danmark lukkede. Men ikke alle var lige så hurtige til at omstille sig som Gitte Boesen.

Center for Ejerledede Virksomheder (CEV) ved CBS spurgte i foråret 35.000 smv’er, hvordan de håndterede krisen. Mens nogle optimerede deres webshop eller fandt på nye produkter, var det generelt de defensive krisestrategier, som blev lagt for dagen, særligt med fokus på at spare og skære til. Kreative krisepåfund var der langt imellem ifølge centerleder ved CEV Jeppe Christoffersen.

“Mit største take-away fra undersøgelsen var nok, at de her virksomheder ikke gør så meget nyt, medmindre de føler, de er nødt til det,” siger forskeren, der hen mod slutningen af foråret havde markant sværere ved at få virksomhederne til at svare. “Vi følte, at virksomhedslederne, ligesom de fleste af os andre, troede, vi havde set det værste.”

Udnyt krisen

Men corona sluttede som bekendt ikke med sommerens genåbning. Alligevel viste et forskningsprojekt fra Syddansk Universitet, foretaget fra marts til start september, at hele 62 pct. af de små virksomheder havde klaret sig godt gennem krisen.

Forskerne foretog i efteråret dybdegående interview med 35 virksomheder, og ifølge professor Kim Klyver går især to træk igen blandt “vinderne”.

For det første har de haft et solidt økonomisk fundament. Dernæst har de turdet handle på en ny virkelighed og forsøgt at udnytte krisen, i stedet for at vente på at verden blev normal igen.

“Man skal kunne reagere på den verden, der er i øjeblikket, og ikke den verden, der var før krisen,” siger Kim Klyver.

Data og intuition

Hos Proowned på Amager har medejer Casper Hillstrøm lært netop det. Firmaet besluttede tidligt i krisen at købe et stort varelager hjem af bl.a. hjemmetrænere, der bruges til at cykle hjemme i stuen og dyste online. Da deres fysiske showroom i Kastrup har været lukket i perioder, er de begyndt at afholde virtuel fremvisning af cyklerne samt at tage ud til kunden og fremvise cyklerne udenfor ved privatadressen.

FAKTA De vigtigste læringer “At prioritere min tid og få balance mellem familie og arbejde.” –Gitte Boesen, vægttabsmentor og vanecoach.

“At man indimellem skal tage chancer. At søge rådgivning, f.eks. fra advisory board eller sparringspartnere.” –Casper Hillstrøm, Proowned.

“At der er flere knapper at rykke rundt på, end jeg troede, f.eks. at justere betalingsvilkår.” –Cornelius Simonsen, Decideret.

“Det har faktisk givet os rigtig meget, for det der med at købe en cykel til 35.000 kr. online uden at se den, det er der ikke så mange danskere, der gør,” siger Casper Hillstrøm.

Virksomheden har fordoblet sin indtjening i 2020 til godt 1 mio. kr. – en vækst, som den 25-årige medejer især tilskriver firmaets mod til at tage chancer og turde satse i en usikker tid:

“Det vigtigste, jeg har lært, er at tage hurtige beslutninger. Du har noget data på den ene side og noget mavefornemmelse på den anden side, og så må man kombinere det og sige: Nu gør vi det.”