Klumme: I dag har du ansat Thomas – i morgen overvejer han at sige op! Sådan giver du nye medarbejdere en god opstart

Stillingsbeskrivelser, onboardingforløb og den gode introduktion til kollegaer og virksomheden er en by i Rusland for alt for mange ejerledere. Det går stærkt i de små virksomheder, og derfor bliver nye medarbejdere kastet ud i den dybe ende af bassinet. Konsekvensen bliver, at medarbejderne er lige så hurtig ude, som de kom ind! Læs et eksempel fra det virkelige arbejdsliv lige her

