Klumme: Erhvervspuljer kan booste vækst og udvikling i din virksomhed – sådan søger du dem

For mindre virksomheder kan erhvervspuljerne være et afgørende skub for at sætte nye strategiske skibe i søen. Men for virksomheder, der ikke har arbejdet med puljer før, kan det være en hård start, der ender i kuldsejlede projekter. Det er brandærgerligt, derfor er her en nem guide til at arbejde med puljerne

Vækst kræver investering af ressourcer. Og der er heldigvis hjælp at finde hos erhvervshusene. Løbende bliver der nemlig afsat en del midler, som står og venter på at hjælpe virksomheder med vækstambitioner. Disse midler er fordelt i forskellige puljer til forskellige typer projekter: eksport, digitalisering, udvikling etc.

Jeg oplever dog, er at mindre virksomheder ofte ikke ved, at der står en stor pose penge og venter på at hjælpe dem. Og fra dem, der ved det, hører jeg tit, at det er tidskrævende at sætte sig ind i puljerne, for at finde ud af hvilke puljer, som er relevante for ens virksomhed, samt hvor meget de egentlig kan søge om.

Sidst men ikke mindst, er der udfordringen med at formulere ansøgningen, så den også lever op til kravene. Har man ikke styr på disse elementer risikerer man at projektet bliver udskudt eller helt strander, fordi de økonomiske rammer ikke er til stede.

Hvad er en pulje?

En pulje er en pose penge, der har til formål at støtte virksomhederne og er målrettet en bestemt gruppe af virksomheder. Der er eksempelvis puljer som støtter virksomheder i deres digitale omstilling, grønne omstilling eller eksport. Tilskuddet skal støtte smv’er til køb af rådgivere, som er specialiseret i de konkrete udfordringer virksomhederne står i.

Hver pulje har fået tildelt et givent millionbeløb, som kan søges af smv’er. Puljerne har typisk en deadline, hvorefter de bliver lukket ned, eller når pengene er brugt op. Så det er med at holde sig til.

Puljerne giver i stor grad værdi for smv’er og iværksættere, da de igennem støtte til omkostningerne ved at inddrage private rådgivere, kan få hjælp til at overkomme deres udfordringer og udvikle. Dette kunne f.eks. være salgs- og marketingstrategi, digitalisering af virksomheden eller eksportstrategi.

Sådan søger du tilskud til puljer

Først handler det om at få overblik over puljerne, samt hvilke udfordringer du står med og vil have løst. Når du har fået klarhed over hvilke indsatser, du vil have skudt i gang, handler det om at finde den rette pulje. Her kan det være en stor hjælp at tage fat i dit lokale erhvervshus, som kan hjælpe dig langt med at finde det bedste match.

Det næste, du skal gøre, er, at se om I lever op til kravene af den relevante pulje. Der er f.eks. Iværksætterpuljen, som dog ikke kan søges af alle iværksætter – der er nemlig nogle krav som iværksættervirksomheden skal kunne opfylde. Et eksempel er, at virksomheden skal have et cvr nr. under 5 år samt have maks. fem ansatte. Du kan læse mere om puljerne her





For det tredje, handler det om at finde en privat rådgiver, som kan hjælpe dig. Her kan man vurdere rådgiveren på to overordnet parameter, fagligt og personligt. Når man taler om faglige kan det være en hjælp af spørge til cases, hvor konsulenten har løftet lignende projekter. Afdæk også om han/hun har erfaring med at arbejde med virksomheder i din størrelse, branche etc. Ligesom i et ægteskab handler det også om kemi. Er der et personligt match mellem dig, som ejerleder, og rådgiveren? Uden dette kan det blive et forløb, hvor I taler forbi hinanden og ikke er enige om hvor/hvad målet er med forløbet. Husk desuden, at der normalt er krav om, at der sker en markedsafsøgning i forbindelse med valg af rådgiver.





Som det sidste i søgning af puljer handler det om at udfylde en ansøgning. Her er det vigtigt, at der ligger en klar beskrivelse af dine udfordringer, og hvordan en privat rådgiver kan hjælpe dig med at løse dem. Derudover er det nødvendigt med en klar handlingsplan for hvordan projektet skal tilgås, samt hvordan ansvarsområderne er fordelt mellem jer internt og en rådgiver. Typisk skal din ansøgning til puljerne godkendes af enten erhvervsstyrelsen eller et erhvervshus. Derfor er det vigtigt at du opfylder kravene og opgiver de nødvendige oplysninger, da din ansøgning ellers vil blive afvist. Og igen er der rigtig god sparring at finde netop ved erhvervshusene.

Så, glem ikke puljerne. Tag styringen, og vær ikke bange for at kaste dig ud i det, hvis I bare er nogenlunde forberedte. Der er meget at vinde, og med bare en overordnet forståelse for systemet kan I mange gange undgå ressourcespild, og at projektet drukner i bureaukrati. I stedet er der gode muligheder for at få sat gang i initiativer, som kan løfte din virksomhed til næste step.

Go get ’em!