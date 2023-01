Som ung førstegangsleder oplevede Nina Shini Andersen, medstifter og adm. direktør i Social Works, at der var koldt på toppen. Hun troede, man som leder skulle have en facade på. I dag har hun lært, at det er en styrke at vise sårbarhed og have en relation til sine ansatte

“Jeg begyndte at blive rigtig glad, når andre blev en succes, hvorimod før så jeg det lidt som en trussel,” siger Nina Shini Andersen, medstifter og adm. direktør af Social Works. Foto: Thomas Nielsen