Jacob Risgaard vil have ærlige iværksættere: “Vi skal have svesken på disken, og alt skal kunne udfordres”

Kend din værktøjskasse, og vær klar over, hvad du har brug for hjælp til, lyder et af rådene til et godt samarbejde mellem investor og iværksætter fra “Løvens Hule”-investor og medejer af Coolshop Jacob Risgaard

Pro selvstændig Eksklusivt for kunder