Efter at Henriette Kirkegaard havde set døden i øjnene, begyndte hun at jagte frihed. Hun sprang ud som iværksætter, byggede en virksomhed, solgte den og tjente penge nok til at kunne gøre præcis, hvad hun ville. Men friheden viste sig ikke at være drømmen. Nu forsøger hun at forvalte den til et meningsfuldt liv

“Jeg er blevet bevidst om min egen dødelighed. Jeg ved godt, at jeg måske ikke bliver gammel, eller jeg dør, før min børn er blevet voksne. Så er det bare vigtigt for mig, at jeg får brugt min tid på den bedst mulige måde,” siger Henriette Kirkegaard. Foto: Brage Borup Foto: Brage Borup