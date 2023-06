Der er bud om designeren Amanda Lilholt, men hun har ikke travlt med, at hendes virksomhed skal vokse. For hun nyder den frihed, hun har formået at give sig selv som selvstændig, og på nuværende tidspunkt lever hun af royalties, mens hun er på barsel

33-årige Amanda Lilholt, stifter af designvirksomheden Studio Amanda Lilholt, vil ikke vokse sin virksomhed med ansatte. Når hun rammer 40 år, vil hun genovejer den beslutning. Foto: Brage Borup Foto: Brage Borup