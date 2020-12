Henrik solgte sin virksomhed og blev hyret ind som direktør – “Mit mindset skal jo ændres”

Da Henrik Nielsen skulle sælge sin virksomhed, blev han tilbudt at fortsætte som direktør. Han sagde ja tak, og har fået mere tid til at lave det, han godt kan lide. Men skiftet har også krævet et nyt mindset

