Han købte konkursbo for millioner, men ved ikke, hvad han skal gøre med de flere tusinde varer

Iværksætteren Casper Blom er købmand med stort K og kan ikke sig nej til et godt tilbud. Det fik ham i september til at købe den konkursramte børnetøjsforhandler Tinderbox. Nu står han med over 60.000 varer, som han endnu ikke har lagt en plan for, hvordan han skal få solgt

