Han hyrede en ny bestyrelse og blev fyret som adm. direktør i sit eget firma: “Man har haft en eller anden funktion i over 30 år, og så kommer der pludselig en og siger, at det er man faktisk ikke ret god til”

Efter 30 år som adm. direktør i sit eget værktøjsudlejningsfirma, besluttede en ny bestyrelse, at Johnny Noisen var for meget “Ole Opfinder” og skiftede ham ud. I starten var han skeptisk, men efterhånden har han indset, at de havde ret i, at han passede bedre i en ny rolle

Pro selvstændig Eksklusivt for kunder