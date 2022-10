Peter Langes passion for cykelsporten er en del af årsagen til, at cykeltøjsbrandet Pas Normal Studios er vækstet med raketfart. Hemmeligheden bag væksten er nemlig at få skabt et fællesskab og spredt begejstringen for sporten. Derfor cykler næsten alle 49 medarbejdere i virksomheden

Stort set alle medarbejdere i Pas Normal Studios ejer en racercykel, som også bliver brugt i arbejdstiden, når medarbejderne tager sammen på tur. Foto: Brage Borup