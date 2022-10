Christoffer Vorre og Ottar í Hjøllum stiftede Snowminds for at komme væk fra kontoret og ud på pisterne. Nu uddanner de flere skiinstruktører end nogen anden i verden og forsøger at bevare passionen i den hobbyvirksomhed, der er blevet til benhård forretning

Nordjyske Christoffer Vorre (t.h.) og dansk-færøske Ottar í Hjøllum mødte hinanden, da de begge stod på ski i Østrig i 2007. Fem år senere stiftede de Snowminds, mens de begge gik på CBS og arbejdede deltid hos Ørsted. Foto: Jonas Pryner Andersen