Fem skarpe til smv-lederen: “Vi kommer ingen vegne uden et topmotiveret team”

Julie Maja Nielsen sender sms'er og talebeskeder til sine medarbejdere for at sige tak eller opmuntre dem. Hun mener, det er vigtigt at være årlig og synlig som leder, både når det går godt, og når det går skidt

Pro selvstændig Eksklusivt for kunder