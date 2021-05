Væksteventyr startede i en rød Nissan – nu er femdobbelt gazellevinder solgt til familiefond: Det lærte vi af salgsprocessen

Virksomheden Nanostone blev for nylig solgt for et ikke offentliggjort millionbeløb. Forud gik flere års forberedelse, som blandt andet handlede om at skabe et effektivt forretningsmaskinrum. Det gav pote, og firmaet fik fem bud fra interesserede købere

