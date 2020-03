Eksklusivt for kunder

På blot fire dage trak næs­ten alle kun­der­ne stik­ket til events og kon­cer­ter hos Nordic Rentals, der er en af de størs­te ud­lej­nings- af event­fir­ma­er her­hjem­me. Minimum 75 pct. af op­ga­ver­ne i marts og april er for­svun­det. Nu står der grej for 150 mio. kr. på la­ger­ne.

Alle træk­ker stik­ket. Re­ge­rin­gens til­tag for at dæm­me op for coro­na-ud­bre­del­sen har sen­dt event- og un­der­hold­nings­in­du­stri­en i bræd­der­ne. Bag kunst­ner­ne, are­na­er­ne og spil...