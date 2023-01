Da Jens Brabrand var midt i 40’erne, stoppede han helt op. Han brugte et år, byggede et hus i Sverige og talte med 118 mennesker for at finde frem til det, som han egentlig ville bruge resten af sit arbejdsliv på. Netop værdien af at have et godt netværk er fundamentet for den virksomhed, som han har skabt i dag

I midten af sine 40’ere startede Jens Brabrand forfra og har det seneste årti skabt en forretning med udgangspunkt i at få mere ud af sit netværk. Foto: Esther Kofoed Sørensen