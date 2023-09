Thomas Andersen og Kristian Eidnes Andersen er far og søn og står i spidsen for det familieejede skibsværft Fayard, der er Nordens største af sin art. Det seneste års tid har de delt kontor, for senior vil give sin viden, netværk og finurligheder videre, så junior kan blive rustet til topjobbet

Thomas Andersen (t.h.) og sønnen Kristian Eidnes Andersen (tv.) driver det over 100 år gamle skibsværft Fayard, som tidligere hed Fredericia Skibsværft. Siden 2009 har værftet holdt til i Munkebo på Fyn. Foto: Tim Kildeborg Jensen Foto: Tim Kildeborg Jensen