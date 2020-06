Møbelfirma sendte skrivebord på markedet, før det var færdigt. Nu sigter de mod 70 pct vækst i 2020: “Man skal turde lancere noget, der ikke er perfekt”

Eksklusivt for kunder

Virksomheden Stykka opfandt et helt nyt produkt og begyndte at sælge, før det var færdigudviklet. Så ringede de og spurgte kunderne, hvad de syntes. Dét er kernen i designtænkning – og du kan også bruge det

Nogle vil måske kalde møbelvirksomheden Stykkas hovedkontor for rodet. Bagest i kontoret står en prototype på et skrivebord foran to opslagstavler dækket af skitser og post-its med idéer. I produkt...