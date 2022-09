Mille Skat Jensen og Kristine Esmer er stifterne bag det hypede sportsbrand Planet Nusa. De startede med en vision om at skabe en bæredygtig virksomhed, der talte med kunderne og fik dem til at føle sig som en del af et fællesskab. Men drømmen var tæt på at blive slukket, før de overhovedet kom i gang

Mille Skat Jensen (t.v.) og Kristine Esmer (t.h.) havde længe gået med en tanke om at starte deres eget, da de i 2018 stiftede Planet Nusa. Foto: Esther Kofoed Sørensen