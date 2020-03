Byggevirksomhed gik til kommunen efter opgaver: “En af mine byggeledere kørte på rådhuset og sagde, de måtte gøre noget. Han kørte derfra med seks opgaver. Den dag behøvede jeg ikke fyre folk”

Landets kommuner kan gøre en kæmpe forskel for lokale virksomheder lige nu ved at fremrykke planlagte opgaver. Både stort og småt tæller, lyder det fra adm. direktør i Skou Gruppen i Hørsholm med 150 ansatte. Han opfordrer til, at staten fjerner kommunernes anlægsloft nu, så nedlukningen kan bruges til at få renoveret skoler og institutioner

Allerede dagen efter statsminister Mette Frederiksens (S) første varsel om, at Danmark var på vej til lukke, blev flere af medarbejderne fra Skou Gruppen i Hørsholm sendt hjem fra de opgaver, de va...