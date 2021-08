For tre år siden var hans ledelsesstil en helt anden: “Jeg har godt kunnet lide at drive virksomheden, som om det var militæret”

Julius Langkilde, medstifter og adm. direktør i brillefirmaet Christopher Cloos, var for tre år siden en hård leder, der kunne løfte på øjenbrynet, hvis medarbejderne efterlod arbejde til dagen efter. I dag har han med lidt hjælp lært at slappe mere af i sin rolle som leder

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

“Ser jeg tilbage på mig selv for tre år siden, da vi begyndte at have de første medarbejdere, var jeg ikke en specielt god leder,” siger 27-årige Julius Langkilde, medstifter og adm. direktør i bri...