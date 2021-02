Antallet af nye virksomheder faldt i Danmark i 2020 - undtagen i Midtjylland

2020 har været et hårdt år for dansk erhvervsliv. Men på trods af coronapandemien har Region Midtjylland formået at se en procentstigning inden for nye virksomheder.

