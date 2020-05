Boghandlerforeningen: Amazons indtog bliver en alvorlig udfordring men fejer ikke danske boghandlere af banen

De danske boghandlere vil slå på service, viden, et bredt udvalg og fysisk tilstedeværelse for at holde på bogkunderne, når Amazon gennem datterselskabet The Book Depository gør sit indtog på det danske bogmarked.

En alvorlig trussel, man skal tage meget seriøst – men ikke noget, der vil feje de danske boghandlere af banen. Sådan modtager adm. direktør for Boghandlerforeningen, Bo Dybkær, meldingen om, at Am...