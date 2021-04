5 skarpe til smv-lederen: “Det dårligste ledelsesråd, jeg har fået, er: Giv aldrig op!”

Nogle gange skal man acceptere, at et projekt ikke er lykkedes i stedet for at insistere på at køre på, mener adm. direktør i Learningbank, Stine Schulz. Hun synes i øvrigt, at vi skal blive bedre til at lytte og sige: “Jeg er ikke helt med” i stedet for at tro, at vi skal have alle svarene

