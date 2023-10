Pro Finans Løj om venskab med Epstein: Tidligere bankboss får bøde og rødt kort

Det britiske finanstilsyn har givet Jes Staley en bøde for at vildlede om sin relation til Jeffrey Epstein, og de forbyder ham at have ledende roller i den finansielle sektor. Staley anker sagen

Jes Staley stoppede som topchef i Barclays i 2021. Arkivfoto: Peter Nicholls/Reuters/Ritzau Scanpix