Pro Finans Tavshed i Jyske Bank efter Bødskovs bidragsbelæring

Erhvervsministeren havde indkaldt realkreditformand til “nøje indføring” i, hvorfor bidragssatserne er for høje, for at få branche og politikere til at nærme sig hinanden

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) har holdt møde med formanden for realkreditrådet, Carsten Tirsbæk Madsen, der i april slog fast, at branchen ikke har planer om at sænke sine bidragssatser. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix