Kryptovalutaer hårdt ramt af kæmpe FTX-konkurs

Sidste uges konkurs for kryptomarkedspladsen FTX har ramt et i forvejen hårdt medtaget marked for kryptovalutaer

Fredagens konkurs for kryptohandelspladsen FTX har skabt rystelser i hele kryptomarkedet. Arkivfoto: Stefani Reynolds/AFP/Ritzau Scanpix