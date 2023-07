Pro Finans Tilsyn: Europas banker kan håndtere krisetab på 3700 mia. kr. - men to danske kan blive pressede

En dugfrisk stresstest af 70 af EU's største banker, herunder danske, viser, at en økonomisk krise vil give enorme tab. Men også, at bankerne vil kunne stå krisen igennem uden at vælte om. Det danske finanstilsyn advarer dog om, at flere af Danmarks største banker kan komme under pres

En helt ny stresstest af EU's største banker er blevet koordineret af det Paris-baserede europæiske banktilsyn, EBA. Arkivfoto: Christophe Morin/Bloomberg Foto: Bloomberg