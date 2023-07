Pro Finans Forårets mildhed får Alm. Brand til at opjustere

Færre småskader og fortjenester fra Codan-købet har motiveret forsikringsselskabet Alm. Brand til at skrue op for ambitionerne for årsregnskabet

Forventningerne til Alm. Brands resultater for året skubbes op og snævres ind. Arkivfoto: Emil Helms/Ritzau Scanpix