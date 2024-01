Portræt Stort energiselskab har fået ny direktør: “Jeg har aldrig haft en karriereplan”

At skabe forandring har været et gennemgående tema i Marlene Holmgaard Fris’ karriere. Tirsdag 2. januar starter hun som adm. direktør for energiselskabet Andel Energi

Marlene Holmgaard Fris har 2. januar sin første arbejdsdag som adm. direktør for energiselskabet Andel Energi. Foto: Rebecca Helene Hoffmann