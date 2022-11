Politik Trods rødt flertal: Blå partier og Løkke fik flest stemmer

To mandater på Grønland bliver afgørende for Mette Frederiksens muligheder for at danne en ny regering

Det bliver formentlig ikke til en regering mellem Venstre, LA og Moderaterne i denne omgang. Partierne i midten og højre side af Folketinget kan ikke tælle til 90 mandater. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix