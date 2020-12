Thomas Gønge nægtede at betale 937,50 kr. til Københavns Kommune om året for affaldsordning, han ikke brugte: Nu har Højesteret givet ham ret og erklæret kommunens opkrævning for ulovlig

Højesteret har i dom kendt kommunalt gebyr for erhvervsaffald ulovligt opkrævet. Dommen har principielt stor betydning for det offentliges opkrævning af gebyrer for virksomheder og borgere

