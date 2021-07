Beskæftigelsesministeren har ingen aktuelle planer om indgreb i sygeplejerskernes konflikt, selvom flere sendes i strejke i august

Selvom Dansk Sygeplejeråd optrapper konflikten for mere i løn ved at udtage flere sygeplejersker til strejke, så afviser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) et snarligt politisk indgreb. “...