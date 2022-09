Politik Inger Støjberg vil have udenlandsk arbejdskraft til Danmark

For at komme udfordringerne med mangel på arbejdskraft til livs, åbner Inger Støjberg (DD) op for at sænke beløbsgrænsen igen

For at komme udfordringerne med mangel på arbejdskraft i virksomhederne til livs, vil Inger Støjberg tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix