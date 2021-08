Mette Frederiksen om Afghanistan: Yderligere 84 evakueret - fortsat op mod 70 danske statsborgere i landet

Onsdag holdt statsminister Mette Frederiksen pressemøde om situationen i Afghanistan. Hun ville dog ikke svare på hvorvidt, Danmark skal tage imod flygtninge fra landet

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Opdateret kl. 16.56 - Situationen er katastrofal. Det er den for Afghanistan og for os alle sammen,” siger Mette Frederiksen på et pressemøde onsdag eftermiddag om situationen i Afghanistan.Udover ...