Politik Sofie Carsten Nielsen forlader politik efter katastrofevalg: “Rimeligt, at jeg griber den her mulighed”

Radikales tidligere leder forlader Folketinget for at få EU-politikere til at se det grønne potentiale i bioteknologiske klimaløsninger

Sofie Carsten Nielsen og DI’s adm. direktør, Lars Sandahl Sørensen, holdt pressemøde i Industriens Hus i København mandag. De Radikales tidligere politiske leder stopper i dansk politik. Hun skal i stedet tiltræde et job i Dansk Industri. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix