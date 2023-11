Politik Spektakulær magtspiller og destruktiv politiker: Troels Lund Poulsen er tvunget frem i lyset

At vinde magten har Troels Lund Poulsen øvet sig på, siden han var en ung mand. Men nu står han foran en helt anden udfordring: At få folket til at kunne lide ham. Børsens politiske korrespondent tegner et portræt af magtmennesket

Lørdag bliver Troels Lund Poulsen Venstres næste formand. Over årtier har han udviklet sig til en rå magtpolitiker akkompagneret af et image i offentligheden som kedelig og grå. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix