Ugen der gik: Ubrugte vacciner, nye antistofbehandlinger og et øget pres på regeringen for en delvis genåbning

Mens vinterferien bød på frostklare søer og et stort vejrskifte, så var ugens nyhedsbillede præget af vacciner, nye antistofbehandlinger, ændringer af en gammel praksis og et øget pres på regeringen for en delvis genåbning

Politik Eksklusivt for kunder