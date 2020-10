For knap 20 år siden havde Jesper Petersen sex med en skoleelev, hvilket han nu undskylder for.

Politisk ordfører Jesper Petersen (S) undskylder onsdag for et seksuelt forhold til en skoleelev, som han for knap 20 år siden havde været lærervikar for.– Sagen er, at jeg tilbage i efteråret 2001...