Politik Pia Olsen Dyhr svarer på 100 år gamle spørgsmål

Hvad gemmer der sig inden i andre mennesker? Det spørgsmål har fascineret os, så længe vi har været til. I 1800-tallets England kom trangen til at se ind bag andres facade til udtryk i bøger med spørgsmål, som blev udfyldt af venner og bekendte. Spørgsmålene kom også til Paris, hvor de blev brugt som selskabsleg i byens saloner, og det er herfra, vi kender til Marcel Prousts spørgsmål. Den franske forfatters underfundige svar på to forskellige sæt spørgsmål gjorde nemlig selskabslegen verdenskendt, og siden hans død er spørgsmålene blevet brugt og genbrugt i alverdens medier. Nogle gange i ordret form, andre gange i udgaver så omskrevne, at de dårligt har nogen tilknytning til originalerne. I 2018 dukkede et hidtil ukendt tredje sæt Proust-spørgsmål så op, helt sensationelt, på en auktion i Frankrig. I 100-året for Proust død satte vi os for at gennemgå alle hans spørgsmål – og udvalgte dem, vi finder mest illuminerende. Vi fortsætter i det nye år med svar fra SF’s partileder, Pia Olsen Dyhr

Illustration: Aslak Kelkka. Originalfoto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix