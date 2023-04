Politik Forsvarets økonomi sejler: Nu vil politikerne skrue budgetbissen på

Strammere økonomistyring bliver et kardinalpunkt for nyt forsvarsforlig. Regeringen vil snart præsentere et kasseeftersyn

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) vil komme med et kasseeftersyn som opstart til forsvarsforhandlinger. Arkivfoto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix