Politik Økonomer går i rette med opsigtsvækkende tal

Økonomer går i rette med undersøgelse, som viser, at danskerne i stor stil skulle være klar til at gå ned i løn for at få mere fritid

Cheføkonom i Rockwool Fonden Mia Amalie Holstein fortæller, at der ikke er meget, der peger i retning af faldende arbejdstid. Arkivfoto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix